﻿ ​"Харви" потерял статус шторма

Основная опасность бывшего шторма заключается не в ветре, а в по-прежнему высоком уровне осадков в результате ливневых дождей.
Тропический вихрь "Харви", ранее бывший ураганом опасной четвертой категории и тропическим штормом, ослаб и потерял статус шторма, сообщил в среду Национальный центр США по предупреждению ураганов (NHC), передает РИА Новости.
"Харви" переведен в статус "тропической депрессии" со скоростью ветра в 55 километров в час. На пике мощности постоянная скорость ветра урагана достигала 215 километров в час. Сейчас "Харви" находится в центральной части Луизианы.
Основная опасность бывшего шторма заключается не в ветре, а в по-прежнему высоком уровне осадков в результате ливневых дождей.
По различным данным, более 30 человек погибли, десятки тысяч были эвакуированы в результате урагана и последовавшего за ним наводнения в Техасе.
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