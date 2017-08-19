﻿ Один человек погиб и семь госпитализированы после атаки в городе Турку

Троих пострадавших оперируют.
Восемь человек госпитализированы после нападения мужчины с ножом на прохожих в центре финского города Турку. Троих пострадавших оперируют. Одна из жертв скончалась, передает Today.kz со ссылкой на телекомпанию Yle.
В аэропорту Хельсинки и на вокзалах усилены меры безопасности.
Горожан и туристов просят избежать поездок в центр города Турку.
Экстренное заседание правительства в связи с случившимся будет созвано сегодня. Об этом сообщил премьер-министр Финляндии Юха Сипиля на своей странице в Twitter.
"Правительство следит за происходящим в Турку. Правительство соберется позднее сегодня в связи с событиями в Турку", - отметил Юха Сипиля.
Напомним, 18 августа мужчина с ножом напал на прохожих на площади Пуутори. Полиция открыла огонь, ранила подозреваемого в ногу и задержала его.
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