﻿ Забытый в автобусе трехлетний мальчик умер в больнице

Забытый в автобусе трехлетний мальчик умер в больнице

Автор:
Забытый в автобусе трехлетний мальчик умер в больнице

В Турции погиб трёхлетний Альперен Сакин, какого водитель школьного автобуса привёз в детский сад, однако не заметил, что мальчик остался в салоне и закрыл машину, передает lenta.ru.

По информации Hürriyet Daily News, инцидент произошёл в городе Измире. Ребёнка обнаружили спустя несколько часов, когда он уже был без сознания.

Альперена отвезли в больницу, однако спасти не смогли. По словам врачей, когда мальчика привезли в медучреждение, он был уже мёртв.

По словам отца мальчика, сотрудники детского сада попытались скрыть правду, сказав, что ребенка не смогли разбудить к обеду.

«Это случилось в 18:30, в это время уже никто не обедает», - заявил мужчина, добавив, что Альперен провёл в душном автобусе без воды и еды десять часов.

Теги: ,
﻿
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
18.08.2017, 16:28
  
Отец трехлетней Миланы не может доказать свое отцовство 2
18.08.2017, 10:04
  
Школьник изнасиловал 4-летнюю сестру, подкупив конфетами
17.08.2017, 09:18
  
​Полиция разыскала отца потерявшейся в Астане девочки
16.08.2017, 21:44
  
Двух детей сбили на пешеходном переходе
15.08.2017, 18:23
  
Дети-инвалиды посетили мавзолей Есет батыра
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Все комментарии (1):
Сортировать:
фото пользователя taxsist2
taxsist2
какого водитель школьного автобуса привёз в детский сад, однако не заметил, что мальчик остался в салоне и закрыл машину, передает lenta.ru.---КОТОРОГО, может быть хотели сказать?
Ответить
18.08.2017, 11:09
Последние новости раздела
ИГ взяла на себя ответственность за нападение в Сургуте
В Австралии представили план защиты от террористов на автомобилях
Трамп рассчитывает на "излечение" США после масштабных протестов
Пятилетний мальчик отправил "чертёж" своей ракеты в NASA и получил ответ
Автомобиль влетел в толпу людей в торговом центре
Установлена личность исполнителя теракта в Финляндии
Один человек погиб и семь госпитализированы после атаки в городе Турку
Врывчатку "мать Сатаны" нашли полицейские в укрытии террористов из Барселоны 1
Токсичное озеро затопило город в Индии 1
Босс наказал 15-летнюю девушку сотней приседаний за опоздание, и она умерла