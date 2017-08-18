﻿ Граждане 24 стран пострадали в результате терактов в Испании

Погибшими числятся 13 человек, число может вырасти.

Серия терактов произошла в четверг в Испании: основной удар экстремистов пришелся по Барселоне, где машина въехала в толпу в центре города. По последним данным, 13 человек погибли, более 100 получили травмы, а непосредственный исполнитель, видимо, смог скрыться. Ответственность за нападение, по данным агентства Reuters, взяла запрещенная террористическая группировка "Исламское государство"*, передает РИА Новости.

Тройной удар

Тревожные сообщения начали поступать из сердца Каталонии накануне вечером: первоначально было известно, что фургон – то ли из-за оплошности водителя, то ли по злому умыслу – врезался в толпу на улице Рамбла, одной из самых туристических в Барселоне. Вскоре стало ясно, что речь идет о теракте: водитель намеренно давил пешеходов на минивэне и остановился только после столкновения с киоском.

Водитель специально вел машину зигзагами, стараясь сбить как можно больше людей, рассказал ставший очевидцем трагедии французский турист в эфире телеканала BFMTV. Аналогичным образом действовал террорист "Исламского государства"*, давивший людей на грузовике на набережной Ниццы в июле прошлого года.

На этом террористическая атака не закончилась: через несколько часов фургон въехал в группу людей в городе Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. Пострадали семь человек, в том числе полицейский, четыре террориста были ликвидированы, пятый ранен и скончался позднее. Полиция заявила, что на уничтоженных террористах были пояса смертников, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Власти Каталонии сразу заявили, что события в Камбрильсе и Барселоне связаны. "Эта атака была в том же русле. Между ними существует связь", - заявил советник министерства внутренних дел Каталонии Хоакин Форн.

Кроме того, прогремели два взрыва в еще одном прибрежном городе Каталонии - Альканаре (находится в 160 километрах от Барселоны): еще вечером в среду и вечером в четверг. В них погиб один человек и более десяти пострадали, в том числе несколько полицейских. Предполагается, что взорвалась бомба, которую изготавливали террористы. Полиция ищет возможную связь событий в Барселоне, Камбрильсе и Альканаре.

Погибли 13 человек

Число раненых в результате теракта в Барселоне уже превысило 100 человек. Погибшими числятся 13 человек, однако, по словам представителей местных властей, это число может вырасти: в тяжелом состоянии находится 15 пострадавших.

Всего среди пострадавших в результате теракта в столице Каталонии значатся граждане 24 стран: Испании, Франции, Германии, Голландии, Аргентины, Венесуэлы, Бельгии, Перу, Румынии, Ирландии, Кубы, Греции, Македонии, Великобритании, Австрии, Пакистана, Тайваня, Канады, Эквадора, США, Филиппин, Кувейта, Турции и Китая. По данным газеты La Vanguardia, трое из погибших - граждане Германии, одна - бельгийка.

Кроме того, в больницы доставлены пять человек, раненные в результате теракта в Камбрильсе. Один находится в критическом состоянии, двое - в тяжелом, еще двое получили легкие ранения.

Сначала данных о пострадавших россиянах не было. Однако в пятницу утром Ростуризм сообщил, что в результате теракта пострадала одна гражданка РФ.

"Она получила легкие ранения, ей была на месте оказана медицинская помощь, без госпитализации", - сказал глава пресс-службы ведомства Евгений Гайва. В российском посольстве отметили, что эта информация сейчас проверяется.

В беседе с РИА Новости советник главы Ростуризма Светлана Сергеева напомнила, что Барселона - одно из популярных направлений отдыха у граждан РФ в это время года. "Безусловно, сейчас разгар сезона, и Барселона является одним из привлекательных мест для российских туристов. Но сколько их точно, надо узнавать", - сказала она.

Ассоциация "Турпомощь", в свою очередь, сообщила, что, по ее данным, сейчас в столице Каталонии может находиться несколько тысяч граждан России.

Барселона больше не мирный город

Очевидцы говорят, что все в Барселоне шокированы произошедшим. "Я была во время теракта в офисе. Я работаю днем в офисе в барселонском World Trade Centre, который расположен совсем близко с этими событиями, в самом начале Рамблы - улицы у моря. И мы никогда не думали, что такое случится. Барселона была неприкосновенной. Оказалось, это не так. Никакой город в Европе, наверное, таким не будет", - рассказала в эфире латвийского радио Baltkom Ольга Бармина.

"Я вышла и начала дрожать, поскольку увидела вертолеты и машины скорой помощи, взяла свой велосипед, так как мне нужно было ехать домой. Мне нужно было проехать через весь этот пункт, я не прекращала повторять: спасибо, что я жива! Все начали мне звонить, посылать сообщения, спрашивать? все ли в порядке. Я остановилась, все это ощутила и до сих пор дрожу. Вся улица была окружена полицейскими, они просили меня не направляться в том направлении, я пыталась объехать и дрожала и продолжаю дрожать. Не понимаю, зачем покушаться на мир?" - сказала она.

По ее словам, после теракта люди сплотились, предлагают свою помощь.

"В соцсетях есть люди, которые предлагают транспорт, потому что есть люди, которые работают в центре и живут в других городах. Кто-то предлагает транспорт для восьми человек, для 20 человек. Предлагают также разместить людей у себя в домах, кто-то предлагает еду, люди отзывчивы", - отметила Бармина.

Подробнее о терактах, связанных с наездом автомобилей на людей в мире в 2016-2017 годах, читайте в справке РИА Новости >>

Главный подозреваемый - в розыске

После терактов были задержаны два человека - один выходец из Марокко, другой из Мелильи (испанский анклав на севере Африки, граница с Марокко). Аресты проведены в муниципалитетах Риполь (Жирона) и Альканар (Таррагона). Эти люди, по мнению полиции, связаны с нападением в Барселоне.

Задержанный в Риполе - человек по имени Дрис Укабир Сопрано. Именно его изначально подозревали в причастности к наезду на пешеходов в Барселоне, поскольку его документы были обнаружены в фургоне. Однако он явился в полицию муниципалитета и сообщил, что его документы украли. Он заявил, что это мог сделать его младший брат 18-летний Муса Укабир. Полиция проверяет слова этого человека и пытается выяснить, почему он раньше не сообщил о пропаже документов.

Именно на имя Укабира были арендованы два фургона. Второй фургон был обнаружен в муниципалитете Вик, в 70 километрах от Барселоны. По крайней мере, один из двух фургонов, по данным источников газеты Mundo, был арендован по документам Дриса Укабира. Аренда была оформлена в Санта-Перпетуа-де-ла-Могода. Это Fiat компании Telefurgo.

Террориста, который непосредственно осуществил наезд на прохожих в Барселоне, до сих пор ищут. Свидетели утверждают, что это человек ростом около 1,7 метра, одетый в белую футболку с голубыми полосками.

В стране траур

В связи с терактом в Испании объявлен трехдневный траур. "Жертвы и близкие - это сейчас главное для нас. Хочу выразить солидарность Испании Барселоне. Мадрид, Париж, Брюссель, Ницца, Лондон испытали ту же боль, которую сейчас испытывают барселонцы", - заявил премьер-министр страны Мариано Рахой.

Он напомнил, что Испания знает, что такое терроризм. "Но мы также знаем, что терроризм можно победить, его можно победить при помощи единства, полицейскими операциями, превентивными мерами, при помощи международной поддержки и с твердым намерением защищать ценности нашей цивилизации", - сказал Рахой.

По его словам, в ближайшее время будет созвано заседание так называемого "антитеррористического пакта", который поддерживают крупнейшие партии страны. Рахой призвал "защитить демократию и наши ценности".

"Надо, чтобы виновники понесли наказание за это варварство", - заключил премьер.

* Террористическая организация, запрещенная в Казахстане.