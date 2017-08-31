﻿ Названы имена погибших шахтеров

На месте работают специалисты профессиональной военизированной аварийно-спасательной службы комитета индустриального развития и промышленной безопасности.

По информации МИР РК, в результате ЧП погибли: Ахметжанов Рустам Ренатович, 1983 года рождения, Руденко Валерий Валентинович, 1980 года рождения и Шебанов Максим Сергеевич, 1986 года рождения. У всех троих остались жены и дети.

Напомним, внезапный выброс метана произошел около четырех часов утра четверга, 31 августа, на шахте "Казахстанская" в Шахтинске, принадлежащей "Арселор МитталТемиртау".