﻿ Три человека погибли в шахте в результате выброса метана

У всех троих остались жены и дети.

На шахте "Казахстанская" в Карагандинской области после внезапного выброса метана проводятся аварийно-спасательные работы, установлены личности погибших горняков, сообщила пресс-служба министерства инвестиций и развития РК, передает sputniknews.kz.

По данным ведомства, внезапный выброс угля и газа произошел на вентиляционной сбойке шахты "Казахстанская" в Шахтинске 31 августа в 04:21. На момент аварии в шахте находились 136 человек, из них трое - в аварийной выработке. В 05:35 работник шахты обнаружил тела трех пострадавших без признаков жизни.

В спасательных работах задействованы 60 человек и девять единиц техники.

"В 07:00 начата эвакуация тел погибших на поверхность. На 07:05 все работники шахты в количестве 130 человек выведены на поверхность, кроме трех работников, обеспечивающих проведение аварийно-спасательных работ", - сообщили в ведомстве.

Предыдущая крупная авария произошла на шахтах Карагандинской области 10 ноября 2016 года. На шахте "Саранская" при подъеме рабочих на поверхность оборвался трос тележки. В результате три человека погибли на месте, еще один скончался в больнице. Виновными в аварии по статье "Нарушение правил техники безопасности, совершенное лицом, на котором лежали обязанности по организации или обеспечению соблюдения этих правил, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", признаны трое рабочих шахты – осуществлявший монтаж кабины работник, машинист и начальник участка. Все трое приговорены к пяти годам ограничения свободы.