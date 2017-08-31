﻿ Анну Курбатову принудительно депортировали из Украины

В ближайшее время за журналисткой прибудет автомобиль, который доставит ее в Москву.

Курбатова находится на пограничном пункте "Новые Юрковичи" в Брянской области, сообщил ТАСС источник в региональном погрануправлении.

"Российская пропагандистка Анна Курбатова, в отношении которой принято решение о принудительном выдворении с Украины, пересекла украино-российскую границу, - написала пресс-секретарь Службы безопасности Украины на своей странице в Facebook. - Ей запрещен въезд на территорию нашего государства на три года".

Напомним, в среду днем российские телеканалы сообщили о похищении в Киеве специального корреспондента Первого канала Анны Курбатовой. Позднее стало известно, что ее забрали сотрудники Службы безопасности Украины, так как ее сюжеты якобы "вредили национальным интересам".

Журналистка рассказала, что сотрудники СБУ заявили, что некоторые из освещенных ей тем, в том числе правопорядок в столице страны, - это внутренние дела Украины, и ей "не надо об этом говорить на российском канале".

Накануне задержания Курбатова подготовила репортаж о гонениях на журналистов в стране, а за несколько дней до этого на Первом канале вышел ее сюжет о военном параде в День независимости. В нем журналистка назвала парад "маршем зависимости", а дату - "грустным праздником". Киев, по ее мнению, вернулся "в лихие 90-е", а Украина "полностью зависима от Америки и Европы".