﻿ С 5 утра беременные занимают очередь к врачу

С 5 утра беременные занимают очередь к врачу

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С 5 утра беременные занимают очередь к врачу

На фото: 24 августа. 6:40 утра. Бывшая женская консультация по ул. Бр. Жубановых. В очереди на УЗИ, к генетику и гинекологу собрались 10 человек, люди продолжают подходить. Не придешь к 5 утра, талонов не будет и к врачу не попадешь, объясняют женщины. || Фото автора

В женскую консультацию, что на ул. Бр. Жубановых, женщины съезжаются с 5 утра. Иначе, говорят они, на УЗИ и к врачу не попасть. Женщины, большинство из них беременные, несколько часов ждут очереди на улице. До 8 утра, пока не откроют здание, жалуются будущие мамы, их не пускают даже в туалет.

О ситуации с очередями к «женским» врачам «Диапазону» рассказали читатели. Вот какая жалоба поступила в редакцию на днях.

«Хочу пожаловаться на Центр планирования семьи, – написала пациентка. – Недавно пошла туда к 8 утра, чтобы пройти УЗИ. Передо мной было человек 40! Разумеется, талон мне не достался. Оказывается, чтоб получить его, надо приходить в 4-5 утра. Вчера пошла в 5 утра, была в очереди десятой, но в регистратуре объявили, что талонов хватит на 7-8 человек, остальные могут пройти УЗИ платно. Почему мы должны платить? Где бесплатная медицина?»

– Я из Каргалинского района, на УЗИ в КДО попала с третьего раза. Первое такси из поселка выезжает у нас в 7 утра, на нем и ездила. Как ни приеду – талонов нет. Женщинам из районов оставляют всего 1-2 талона. По ним к врачу еле-еле попала, – позвонила Ольга.

В облздраве уверены, что все это не соответствует действительности.

– Приходить в КДО ОПЦ [так теперь называется женская консультация и Центр планирования семьи] в 5 утра нет никакой необходимости, – говорит глава управления здравоохранения Асет Калиев [на фото]. – Достаточно записаться в регистратуре, и вам скажут день приема согласно очереди. Ежедневно в КДО проводят 36 УЗИ по направлению с участков. Нагрузка на врача идет с превышением допустимых нормативов. 8-10 талонов каждый день оставляют для приехавших из села. Платно проходить УЗИ женщинам никто не предлагает. Во всех поликлиниках есть оборудование УЗИ, такие исследования проводятся на каждом участке.

Звоним в регистратуру КДО. Как выяснилось, никакой записи к врачу и на УЗИ там нет. Прием только по талонам, выдают их с 8 утра. В день на УЗИ дают 12 талонов.

24 августа рано утром мы отправились в КДО на ул. Бр. Жубановых. В 6:40 в очереди было уже 10 человек. В руках одной из женщин листок и бумага, она записывала кто за кем в очереди.

– Здесь стоят не только на УЗИ, кто-то к гинекологу, кто-то к генетику. По телефону записи нет. Талонов мало, приходится с 5 утра занимать очередь, чтобы попасть. Открывают здание в 8, до этого не пускают даже в туалет, а здесь беременные, – жаловались женщины. – Скамейки холодные, сидеть тяжело. Но что делать? В начале недели до 50- 60 человек в очереди набирается. Сейчас хотя бы светло. А как зимой стоять? Много женщин приезжает из районов. В поликлиниках аппараты УЗИ есть не везде, оттуда врачи сами направляют в КДО.

– В Каргалинском в «Медикусе» УЗИ нет, и мы едем сюда, – подсказывает одна из беременных.

– Я из 5-й поликлиники. Врач меня сам направил на УЗИ в КДО, – говорит еще одна женщина.

– Платно предлагают УЗИ пройти?

– Предлагают. Только надо подписаться в расписке, что сам соглашаешься пройти УЗИ платно.

– Мы не заставляем приходить женщин в 5 утра, – объясняет ситуацию Асхат Балыков [на фото], главврач ОПЦ, к которому относится отделение на ул. Бр. Жубановых. – Женщин по области очень много, а докторов-экспертов только 3, один из них в отпуске, отпуск у врачей УЗИ 48 дней. Один из врачей работает на полставки, получается у нас полтора врача. Обследовать врач УЗИ может только 12 человек в день, врач, работающий на полставки, – 6 человек. Естественно, весь поток они осилить не могут. Мы уже повесили объявление, чтобы женщины не занимали очередь в 4-5 утра. Проводить УЗИ мы можем только 18 женщинам в день. Несколько талонов мы оставляем для женщин из районов, они не могут приезжать каждый день. Чтобы решить проблему, каждой поликлинике надо подготовить врача УЗИ. К нам направлять женщин, если только у плода обнаружили что-то подозрительное и нужно заключение эксперта. Мы уже писали об этом поликлиникам, но ситуация не меняется. Даже если наши врачи будут проводить УЗИ 24 часа в сутки, они не успеют принять всех. С генетиками такая же ситуация. У нас 3 генетика, один из них в отпуске. Один из врачей-генетиков 2 дня занята на процедурах и комиссии, прием не ведет. Ситуация, возможно, улучшится, когда завершится период отпусков.

Остается напомнить, что в Актобе создали медицинский кластер, и медики заявляли, что готовы принимать и лечить больных со всего западного Казахстана. Интересно, как, если со своими-то не справляются?

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Все комментарии (3):
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фото пользователя taxsist2
taxsist2
даже не читал, либо облздрав не владеет ситуацией или как всегда медики врут. С женой, буквально недавно, сам занимал 2 раза,чтобы получить талон на бесплатное УЗИ, платно в любое время, через одного кто направлению пропукают тех кто ха деньги, а бесплатно это лишь слова, что говорить приехал в 5 утра был  17-й по счету, машины с мужьями дежурят с 2 часов ночи. Так,что господин облздрав Ваше интервью говорит,что это отписка и Вам пишут и Вы читаете,а это плохо, Вы ведомый.. Проблема есть Диапазон сходите в 16 этажку возле Айны, в 5 утра уже будет толпа при этом нет никаких условий,а там все беременные ни пописать ни попить. 
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31.08.2017, 13:02
фото пользователя Aoifes
Aoifes
Не проще ли заплатить 2-3 тыс в любой частной клинике, чем ездить по нескольку раз, толпиться в очереди ни свет, ни заря? Но нет же, народ упертый, за халяву будет до последнего биться. )
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31.08.2017, 14:22
фото пользователя VIP Pest
VIP Pest
Aoifes-дело не в халяве,просто нету денег.пару тысяч для кого то сейчас деньги.лично я их понимаю.тоже выбора не бывает сейчас.и тоже сидел бы в очереди.ну нету возможности.особенно когда болеешь, как можно заработать?
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