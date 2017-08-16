﻿ 20 миллиардов на земли. Акимат снова берёт деньги у иностранных банков

20 миллиардов на земли. Акимат снова берёт деньги у иностранных банков

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20 миллиардов на земли. Акимат снова берёт деньги у иностранных банков

На отчёте перед депутатами облмаслихата аким области Сапарбаев сообщил, что за счёт денег ЕБРР и Исламского Банка увеличат поливные земли сельского хозяйства. 10 миллиардов тенге должны получить в сентябре, ещё 10 миллиардов в следующем году. Ранее акимат брал в кредит у ЕБРР 7 млрд тенге на модернизацию систем тепло- и водоснабжения.

Во время своего отчета перед депутатами облмаслихата аким области Бердыбек Сапарбаев отметил, что в сельском хозяйстве переработка мяса и молока составляет всего лишь 30%. Этот показатель аким призывал подтянуть до 40%. Пока в области удалось увеличить посевные площади на 89 тысяч гектаров.

– Уборка урожая началась, на сегодня ее провели на 24 тысячах гектаров. С учетом климатических условий этого года это нормально, – резюмировал глава региона.

Для развития сельского хозяйства в области вынуждены прибегнуть к деньгам иностранных банков. Подписан договор с Европейским Банком реконструкции и развития и Исламским Банком развития о выделении 10 млрд тенге, они пойдут на увеличение посевных земель. Увеличение должно составить не менее 10 тысяч гектаров в этом году. В следующем году ожидается еще один транш – 10 млрд тенге. За 3 года полив­ные площади собираются довести до 40 тысяч гектаров.

Таким образом, за два года область получит от иностранных банков 20 млрд тенге. И это не единственное инвестирование Европейского Банка в нашу область.

Актюбинские власти в прошлом году подписали договор с ЕБРР на строительство канализационно-очистных сооружений. Кроме этого обещали закупить автобусы на природном газе для автопарка Актобе и улучшить инфраструктуру предприятия-перевозчика. Для этого акимат решил взять кредит от Европейского Банка 2 миллиарда тенге. 7 млрд заемных тенге ЕБРР в октябре 2015 года пошли на модернизацию и реконструкцию систем тепло- и водоснабжения Актобе. Когда и как будут возвращать эти деньги иностранным банкам, на отчете не уточняли.

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ферзя
Лучше поздно чем некогда. Люди уже уборку начали и вода на поля теперь нужна лишь следующим летом. Автобусы на газе тоже хорошо, но газ уже 50 за литр. 
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19.08.2017, 09:58
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